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Tenis: American Express İstanbul Challenger

43 dakika önce

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı.

Tenis: American Express İstanbul Challenger, System.String[]

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi.

İki Türk sporcuyu karşı karşıya getiren maçta Marsel İlhan, Mert Naci Türker'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Baran Cengiz ise İrlandalı Simon Carr'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Marsel, üst turda 8 numaralı seribaşı Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan, Baran ise 13 numaralı seribaşı Kazakistan'dan Aleksandr Nedovyesov ile karşı karşıya gelecek.

Burak Can Yılmaz ise Rumen Filip Cristian'a 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın ikinci günü olan yarın 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Şampiyonada çiftler maçları da yarın başlayacak.

American Express, İstanbul, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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