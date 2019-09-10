Tenis: American Express İstanbul Challenger

Uluslararası tenis organizasyonu American Express İstanbul Challenger TED Open'de mücadeleler sürüyor.

Bu yıl 71'incisi Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın tanıtım toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, American Express İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, milli tenisçi Marsel İlhan ile Romanyalı sporcu Marius Copil katıldı.

Türkiye'yi tenis ülkesi yapabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Cengiz Durmuş, "Federasyon olarak 2012-2013'te başlayan WTA Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı üç yıl üst üste yaptık. İstanbul Cup ile dünyanın en önemli yıldızlarını evimizde ağırladık. İstanbul Cup, İstanbul Open ve Antalya Open gibi çok değerli turnuvalar yaptık. Ülkemizin teniste dünyadaki yerini alabilmesi adına hepimiz çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Çok önemli isimlere ev sahipliği yaptıklarını aktaran Durmuş, şunları kaydetti.

"Turnuva, 2003 yılında ATP tarafından 'dünyadaki en iyi Challenger organizasyonu' seçildi. 1946 yılında İstanbul Enternasyonal olarak başlayan turnuva, köklü tarihi ile bir tenis geleneğini temsil ediyor. Geride kalan 70 yılda Gottfried Von Cramm'den Bob Hewitt'e, Roy Emerson'dan Ilie Nastase'ye, Tim Henman'dan Nikolay Devydenko'ya ve Grigor Dimitrov'dan Alexander Zverev'e bir çok yıldız ismi ağırladık. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığın bize göstermiş olduğu hedeflere federasyon olarak ulaşabilmek tek başına mümkün değil. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi American Express İstanbul Challenger TED Open ve benzeri uluslararası organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz."

Mehmet Tınaz, başkanı olduğu TED Spor Kulübünün en önemli özelliğinin, düzenledikleri turnuvalarda devamlılığı sağlamak olduğunu vurgulayarak, "1946'dan beri bu turnuvayı düzenliyoruz. Senede 5 uluslararası turnuva yapıyoruz. TED Spor Kulübünün, Türk tenisine armağanı olan bu organizasyonu gelecek yıllara taşıyabilmek en büyük arzumuzdur. American Express'e teşekkür ediyorum ve bize daha fazla destek vermelerini istiyorum. Tüm oyuncularımızın başarılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Marsel İlhan ise "Kendi evimde oynuyorum. Son iki senede birtakım sağlık sorunlarım oldu. Bir sene oynayamadım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Zor dönemlerde bana sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Bütün sporculara teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dün başlayan ve 15 Eylül Pazar günü tek erkekler finaliyle sona erecek organizasyonda toplam 81 bin 240 avro ödül dağıtılacak.