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Tenis: American Express İstanbul Challenger

47 dakika önce

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

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American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın eski şampiyonlarından Rumen Marius Copil ve Özbek Denis Istomin günü galibiyetle kapattı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Marius Copil, Fransız Rayane Roumane karşısında 6-3, 0-6 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-1 kazandı. Copil, üçüncü turda Slovenyalı Blaz Kavcic ile eşleşti.

İstanbul Challenger'ın iki eski şampiyonunu karşı karşıya getiren maçta ise Denis Istomin ile Alman Mischa Zverev karşı karşıya geldi. İlk seti tie-break ile alan Zverev, ikinci seti 6-2 kaybetti. Zverev, final setinde 2-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi. Bir üst tura yükselen eski dünya 33 numarası Istomin, çeyrek finale çıkabilmek için İtalyan Roberto Marcora ile karşılaşacak.

Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti

Turnuvada ikinci tur maçlarını oynayan Türk sporcular Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti.

Marsel, Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan'a 6-2'lik iki setle mağlup olurken, Baran ise Kazakistan'dan Alexandr Nedovyesov'a 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

American Express, İstanbul, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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