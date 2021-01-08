Tenis: Antalya Açık - Son Dakika

Tenis: Antalya Açık

08.01.2021 17:09
Tenis: Antalya Açık, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta, rakiplerine yenilen Türk sporcular Marsel İlhan ve Ergi Kırkın, turnuvaya veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta, rakiplerine yenilen Türk sporcular Marsel İlhan ve Ergi Kırkın, turnuvaya veda etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo karşılaşmalarında korta çıkan Marsel İlhan, rakibi Adrian Andreev'e 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenildi.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ile karşılaşan Türk sporcu Ergi Kırkın ise 6-0 ve 6-4'lük setlerle rakibine yenilerek turnuvadan elendi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı, Marsel İlhan, Antalya, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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