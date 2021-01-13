Tenis: Antalya Açık

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, tekler finalinde Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyon oldu.

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