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Tenis: ATP Finalleri

7 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Sırp Novak Djokovic, İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Sırp Novak Djokovic, İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 50'ncisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Bjorn Borg Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.

Bir saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, sezon sonu turnuvasına galibiyetle giriş yaptı.

Novak Djokoviç, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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