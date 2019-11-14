Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 5. gününde İtalyan Matteo Berrettini, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, yarı finale kalmayı önceden garantileyen 5 numaralı seribaşı Thiem ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.



Berrettini, 1 saat 16 dakika süren mücadelenin ardından Thiem'i 7-6 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın 5. günü, Bjorn Borg Grubu'nda Novak Djokovic- Roger Federer maçı ile tamamlanacak. Karşılaşmayı kazanan taraf, grupta Thiem'in ardından yarı finale yükselen ikinci tenisçi olacak.