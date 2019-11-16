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Tenis: ATP Finalleri

6 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6'ncı gününde Alexander Zverev, Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6'ncı gününde Alexander Zverev, Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.


Alexander Zverev, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından Daniil Medvedev'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Grupta 2 galibiyeti bulanan 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise elendi.

Turnuvanın yarı finalinde Roger Federer-Stefanos Tsitsipas ve Zverev-Dominic Thiem karşılaşmaları yapılacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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