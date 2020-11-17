Tenis: ATP Finalleri - Son Dakika

Tenis: ATP Finalleri

17.11.2020 20:31
Tenis: ATP Finalleri, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 3 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı.

İki saat 26 dakika süren mücadelede rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, geçen yıl final oynadığı sezon sonu turnuvasında ikinci galibiyetini aldı. Nadal ise ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Rafael Nadal, İngiltere, Londra, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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