Tenis: ATP Finalleri

Sırp Djokovic ise daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasındaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Medvedev, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı.

İngiltere 'nin başkenti Londra 'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

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