Tenis: ATP Finalleri - Son Dakika

Tenis: ATP Finalleri

19.11.2020 00:43
Tenis: ATP Finalleri, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün kapanış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 4 numaralı seri başı Medvedev karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı.

Sırp Djokovic ise daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasındaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Dmitri Medvedev, Novak Djokoviç, Sırp, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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