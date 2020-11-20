Tenis: ATP Finalleri - Son Dakika

Tenis: ATP Finalleri

20.11.2020 02:21
Tenis: ATP Finalleri, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde İspanyol Rafael Nadal, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde İspanyol Rafael Nadal, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı beşinci günün kapanış maçında, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Nadal, 2 saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. İspanyol Nadal, sezon sonu turnuvası yarı finalinde Rus Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, İngiltere, Londra, Yunan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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