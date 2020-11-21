Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avusturyalı Dominic Thiem, Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 7. gün maçlarıyla devam etti.

1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, yarı final karşılaşması için korta çıktı.

Thiem, 2 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Avusturyalı tenisçi, finalde Rafael Nadal-Daniil Medvedev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.