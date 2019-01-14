Son Dakika Haberleri: Tenis: Büyükler Kış Kupası

Tenis: Büyükler Kış Kupası

58 dakika önce

Teniste Büyükler Kış Kupası'nda erkeklerde Ergi Kırkın, kadınlarda ise Ekin Erçetin şampiyonluğa ulaştı.

Tenis: Büyükler Kış Kupası, System.String[]
Teniste Büyükler Kış Kupası'nda erkeklerde Ergi Kırkın, kadınlarda ise Ekin Erçetin şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyonda tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Ergi, üç oyun kayıpla geldiği finalde Anıl Yüksel'i üç set sonunda mağlup etti.

Ergi, 2 numaralı seribaşı Anıl'ı 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek toprak zemindeki organizasyondan şampiyonlukla ayrıldı.

Tek kadınlar finalinde ise Ekin Erçetin ile Defne Çırpanlı karşı karşıya geldi. Yarı finalde 1 numaralı seribaşı Melis Ayda Uyar'ı saf dışı bırakan Ekin, final karşılaşmasında Defne'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Büyükler Kış Kupası'nda çift erkeklerde Anıl Yüksel-Ferdi Bryan Tangal ikilisi, çift kadınlarda ise Melis Ayda Uyar ile Ekin Erçetin şampiyon oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Tenis, Spor
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