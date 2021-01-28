Cem İlkel Club Megasaray Open'da çeyrek finalde - Son Dakika

Cem İlkel Club Megasaray Open'da çeyrek finalde

28.01.2021 22:37
Cem İlkel Club Megasaray Open'da çeyrek finalde, System.String[]

Antalya'daki sağanak yağış dolayısıyla üç gün ertelenen Club Megasaray Open turnuvası bugün 29 maça sahne oldu.

Antalya'daki sağanak yağış dolayısıyla üç gün ertelenen Club Megasaray Open turnuvası bugün 29 maça sahne oldu. Milli tenisçi Cem İlkel Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger turnuvasında bugün oynadığı iki maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda bugün eleme ve ana tabloda ilk tur ve ikinci tur maçları oynandı. 25 yaşındaki Türk sporcu Cem İlkel ilk maçında Brezilyalı Joao Menezes'i 6-3, 6-4 yenerek 2. tura yükseldi. İkinci maçında ise İlkel, 2 ATP 500 ve 9 ATP Challenger şampiyonluğu bulunan turnuvanın 8 numaralı seri başı, dünya eski 21 numarası Arjantinli tenisçi Leonardo Mayer'i 7-5, 6-1 ile saf dışı bırakıp adını son sekize yazdırdı. Ana tabloda ter döken bir diğer sporcu Ergi Kırkın merkez kortta 1 saat 20 dakika süren mücadelede Ekvadorlu Emilio Gomez'e 6-4, 6-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Jaume Munar vatandaşı Carlos Teberner ve Çek raket Zdenek Kolar'ı turnuvanın dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden 18 yaşındaki Lorenzo Musetti ise Alejandro Tabilo ve Ramkumar Ramanathan'ı eleyerek son sekiz arasındaki yerini aldı. Club Megasaray Open'da yarın teklerde ilk tur ve ikinci tur karşılaşmaları devam ederken çiftlerde ise ilk tur ve çeyrek final maçları oynanacak. Marsel İlhan 10.30 başlayacak karşılaşmalarda ilk mücadelesini elemelerden gelen Duje Ajdukovic karşısında verecek. Yarın Cem İlkel/Marsel İlhan tandemi çiftlerde ilk maçlarında mücadele edecek.

ANA TABLOYA ADINI YAZDIRAN DÖRT RAKET BELLİ OLDU

Yankı Erel elemelerin ilk turunda 1 numaralı seri başı İtalyan raket Gian Marco Moroni'yi 6-3, 3-6, 7-6 yenerek yükseldiği elemelerin final turunda Akira Santillan'a 6-2, 6-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Elemelerde mücadele eden bir diğer tenisçi Sarp Ağabigün, Dominikli Roberto Cid Subervi'ye 6-1, 1-6, 6-3 yenilerek Club Megasaray Open'da tur göremedi. Elemelerden ana tabloya yükselen dört isim ise Akira Santillan, Duje Ajdukovic, Roberto Cid Subervi ve Blaz Kavcic oldu.

BUGÜN OYNANAN ÇİFTLER MAÇLARININ SONUÇLARI:

[1] Luis David Martinez/ David Vega Hernandez (ESP) - [WC] Sarp Ağabigün/ Ergi Kırkın 6-1, 6-4

[2] Denys Molchanov/ Aleksandr Nedovyesov - Robert Galloway/ Alex Lawson 6-4, 6-2

Rafael Matos/ Felipe Meligeni Rodrigues Alves - Paolo Lorenzi/ Thiago Seyboth Wild 6-4, 6-1

Daniel Galan/ Emilio Gomez - Jozef Kovalik/ Mohamed Safwat 4-6, 6-4 10-8

(İHA)

Atp Challenger Turnuvası, Milli Tenisçi, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cem İlkel Club Megasaray Open'da çeyrek finalde - Son Dakika Spor


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