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Tenis: Davis Kupası

54 dakika önce

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile yaptığı 1. tur serisinin ilk gününü 2-0 önde tamamladı.

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Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile yaptığı 1. tur serisinin ilk gününü 2-0 önde tamamladı.

Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan tekler maçında milli raket Cem İlkel, Christian Sigsgaard'ı 7-6, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek, seride Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi.

Bu sonuçların ardından Türkiye, Danimarka karşısında seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Serinin ikinci gününde yarın çiftlerde Sarp Ağabigün- Yankı Erel ile Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen karşılaşırken, teklerde Cem İlkel ile Holger Vitus Nodskov Rune ve Altuğ Çelikbilek ile Christian Sigsgaard karşı karşıya gelecek.

Danimarka, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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