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Tenis: Davis Kupası

21 dakika önce

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail ile karşılaşacak.

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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail ile karşılaşacak.

Danimarka'yı geçen yıl eylül ayında deplasmanda 3-2 yenerek play-off oynamaya hak kazanan milliler, Antalya'da İsrail'i ağırlayacak.

Türkiye ile İsrail arasındaki play-off müsabakaları, 6-7 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak.

A Milli Takım, İsrail'i mağlup etmesi durumunda 1. Küme'ye yükselecek.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibin kadrosunda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Marsel İlhan, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor.

İsrail'in kadrosunda ise Edan Leshem, Yshai Oliel, Ben Patael, Daniel Cukierman ve aynı zamanda takım kaptanlığını üstlenen Jonathan Erlich bulunuyor.

İsrail, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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