Tenis Deniz Spor Kulübü Ankara'dan Kıvanç'lı döndü

03-09 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türkiye Tenis Federasyonu Türkiye Serisi 12 Yaş Yaz Kupası Tenis Şampiyonasında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün lisanlı oyuncusu Kıvanç Kundakçı 2 kupa birden kazandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 82 erkek 54 kadın tenisçinin katıldığı Yaz Kupası Tenis şampiyonasında finale kadar tüm maçlarını kazanarak gelen Kıvanç Kundakçı şampiyonanın ikincilik kupasını Zonguldak'a getirdi.

İlk turda ev sahibi Ankara'dan rakibi olan Bilgehan Karslı'yı 6/0-6/0 yenerek ikinci tura yükselen Kıvanç Kundakçı ikinci turda da karşılaştığı Antalya bölgesi oyuncusu Süleyman Yıldız'ı 6/1-6/3 lük skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki Ankaralı rakibi Kuzey Öner'i 6/1-6/1 lik setlerle 2-0 mağlup eden Kıvanç Kundakçı Yarı finalde de ev sahibi rakibi Uras Atlas Mutlu'yu 6/1-3/6-6/4 lük setlerle 2- 1 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonaya 3 numaralı seri başı olarak katılan Kıvanç Kundakçı ile 1 numaralı seri Başı olan Ankaralı Kaan Işık Koşaner arasındaki final müsabakası oldukça çekişmeli bir maça sahne oldu. Bu zevkli final maçını 2/6 ve 4/6 lık setlerle kaybeden Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün oyuncusu Kıvanç Kundakçı bu önemli şampiyonanın ikincilik kupasını kulübüne kazandırdı.

Kıvanç Kundakçı aynı zamanda da çiftler kategorisinde birlikte katıldığı partneri Mehmet Murtaza Kundakçı ile birlikte yine ikincilik kupasını Zonguldak'a getirdi.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanı Çetin Özçep başarılı oyuncuları Kıvanç Kundakçı'yı kutladı. Başkan Özçep yaptığı açıklamada " Kıvanç Kundakçı'nın alt yapıdan yetişen başarılı oyuncularından biridir. Kıvanç'dan ileride daha birçok başarılar bekliyoruz. Kendisini bu önemli başarısı nedeniyle ayrıca Kulüp Ödül Yönetmeliğimize göre ödüllendireceğiz.

Kıvanç Kundakçı'yı yetiştiren Kulübümüzün Baş antrenörü Salih Yıldız'ı, verdiği performans antrenmanları ile oyuncumuzun gelişimine katkı sağlayan tenis antrenörümüz Altuğ Çetintaş'ı ve fedakarlıkları nedeniyle de Kıvanç'ın ailesini kutluyorum. Kulübümüz kuruluş tarihi olan 1951 yılından beri birçok başarılı tenisçiler yetiştirerek Zonguldak kentimizin bayrağını dalgalandırmıştır.70. yılında da bu anlamlı başarı ile gurur duyduk. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Zonguldak kentinin tarihi ve ülke çapında saygı duyulan bir kulübüdür ve başarılarımız tüm Zonguldaklılar içindir." dedi. - ZONGULDAK