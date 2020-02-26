Tenis dünyasından Sharapova'ya elveda - Son Dakika
Son Dakika Spor Tenis dünyasından Sharapova'ya elveda - Son Dakika Spor

Tenis dünyasından Sharapova'ya elveda

6 saat önce

Tenis dünyasının ünlü isimleri, 32 yaşında emeklilik kararı alan Rus tenisçi Maria Sharapova'ya veda mesajı yolladı.

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Tenis dünyasının ünlü isimleri, 32 yaşında emeklilik kararı alan Rus tenisçi Maria Sharapova'ya veda mesajı yolladı.

Rus tenisçinin yakın arkadaşları arasında yer alan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova'nın son yıllarda devam eden sakatlık probleminin aldığı kararda etkili olduğunu vurguladı.

Katıldığı Dubai Tenis Turnuvası'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djokovic, "Sharapova, bu spora kendini tamamıyla adayan büyük bir savaşçı. Son 5-6 yılda üst üste yaşadığı sakatlıklara ve geçirdiği ameliyatlara rağmen bu engelleri aşmak için büyük bir irade ve istek gösterdi. Gerçek bir şampiyonda olması gereken özellikleriyle, genç oyunculara ilham verecek. Bu mücadelenin bu şekilde sonuçlanması üzücü, ama harika bir kariyeri geride bıraktı ve kendisiyle gurur duymalı." şeklinde konuştu.

Sharapova'yı 2011 Wimbledon finalinde mağlup eden Çek tenisçi Petra Kvitova ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maria Sharapova ile aynı kortu paylaşmak benim için büyük bir keyifti. Onunla maçlarım her zaman büyük bir mücadeleye sahne oldu. Onun çalışkanlığına ve mücadele azmine her zaman büyük saygı duyuyorum. Hayatında birçok şey başardın ve bunun sadece başlangıç olduğunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Çinli kadın tenisçi Zheng Saisai ise Sharapova'dan her zaman ilham aldığını belirterek, "O asla pes etmez, sette 5-1 geriye düşse bile skoru önemsemez ve mücadelesini sürdürür. Onun bakış açısı, her zaman bize örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maria Sharapova, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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