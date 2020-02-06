Tenis: Fed Cup - Son Dakika
Son Dakika Spor Tenis: Fed Cup - Son Dakika Spor

Tenis: Fed Cup

6 saat önce

Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Slovenya'ya 2-1 mağlup oldu.

Tenis: Fed Cup, System.String[]

Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Slovenya'ya 2-1 mağlup oldu.

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde bugün başlayan turnuvada B Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Slovenya ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Başak Eraydın, 6-4 ve 7-5'lik setlerle Kaja Juvan'a 2-0 mağlup olunca Slovenya 1-0 öne geçti. İkinci maçta Pemra Özgen rakibi Tamara Zidansek'i 6-3, 5-7 ve 6-2'lik skorlarla 2-1 yenerek skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü ve son karşılaşma olan çiftler maçında ise Ayla Aksu ile partneri İpek Öz, Dalila Jakupovic ve Tamara Zidansek'e 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilince Slovenya Türkiye'yi 2-1 mağlup etti.

Millilerin, Slovenya ve Polonya ile aynı grupta yer aldığı organizasyon 8 Şubat'ta sona erecek.

Slovenya, Türkiye, Afrika, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi! İşte maçın özeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 07:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tenis: Fed Cup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]