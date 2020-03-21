Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Durmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için 'Evde kal Türkiye!' COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım." ifadelerini kullandı.

Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş ayrıca 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı HisApp sağlıklı yaşam uygulamasını kullanarak evde spor egzersizi yapmayı önerdi.