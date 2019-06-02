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Tenis: Fransa Açık

1 saat önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 8. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Sloane Stephens tur atladı.

Tenis: Fransa Açık, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 8. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Sloane Stephens tur atladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün maçları tamamlandı.
Kariyeri boyunca 11'i Fransa Açık'ta olmak üzere 17 grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Rafael Nadal, 4. turda klasmanın 78. sırasında yer alan Arjantinli Juan Ignacio Londero ile karşılaştı. Rakibini 2 saat 13 dakika süren mücadelede 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen dünya 2 numarası Nadal, adını çeyrek finale yazdırdı. Nadal, çeyrek finalde Japon Kei Nishikori ile Fransız Benoit Paire arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.
Turnuvada 2009'un şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, dünya klasmanının 68 numarası Arjantinli Leonardo Mayer'i bir saat 42 dakikada biten maçta 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.
Fransa Açık'ta 24 numaralı seribaşı ve 2015'in şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı büyük mücadeleye sahne olan 5 saat 9 dakikalık maçta 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Federer ile eşleşti.
Kadınlarda Stephens tur atladı
Tek kadınlar 4. turunda geçen yılın finalisti ABD'li Sloane Stephens, 2016'nın Fransa Açık şampiyonu 19 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaştı.
Rakibini bir saat 40 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Stephens, çeyrek finale kalmayı başardı.
Stephens, çeyrek finalde 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta'nın rakibi oldu.
Djokovic ve Halep korta çıkacak
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Alman Jan-Lennard Struff, 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem de 14 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ile 4. tur maçına çıkacak.
Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise Polonyalı Iga Swiatek karşısında çeyrek final bileti arayacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Rafael Nadal, Tenis, Fransa, Spor
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