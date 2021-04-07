Tenis heyecanı başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Kupası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis kortlarında yapılan müsabakalar 3 gün boyunca büyük heyecana sahne olacak. 130 sporcunun mücadele edeceği müsabakanın açılış maçına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "3 gün boyunca büyük heyecanın yaşanacağı tenis müsabakalarında mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakalarımızı yaparken pandemi kuralları gereğince tüm önlemlerimizi alıyoruz. Sporcularımızı salgınla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları için sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ