Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

6 saat önce

2019-2020 Tenis İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.

Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]

2019-2020 Tenis İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Tenis İl Birinciliği müsabakalarına 48 okuldan 150'yi aşkın sporcu katılıyor.


Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalar sonunda dereceye girecek takımlar ilimizi Bölge Şampiyonalarında temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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