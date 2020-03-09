Tenis İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
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Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

6 saat önce

Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

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Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


24- 28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalar çok çekişmeli geçti.


Birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Osman Kavuncu Ortaokulu kız takımı ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu erkek takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren takım sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

28 Şubat, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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