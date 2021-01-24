Tenis: İstanbul Indoor Challenger
24.01.2021 22:05
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.
Rinderknech, TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonun tekler finalinde vatandaşı Benjamin Bonzi ile karşılaştı.
Rakibini 2 saat 16 dakika süren mücadelede 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Rinderknech, turnuvayı şampiyon tamamladı.
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