Tenis: Kadınlarda İpek Öz şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu ve Clup Mesgasaray Otel iş birliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nı, kadınlar kategorisinde İpek Öz şampiyon tamamladı.

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın kadınlar finalinde Ayla Aksu'yu 2-0 yenen İpek Öz, adını zirveye yazdırdı.

Öz, kupasını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye'nin her yerinde tenis sporunu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Tenisi zengin sporu olarak anılmaktan kurtarmak istediklerini dile getiren Durmuş, "Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek. Bu doğrultuda olimpiyatlara gidebilecek oyuncu sayısını artırabilmek. Tenis gençlerin kişisel gelişimlerinde fark oluşturuyor. Bu nedenle herkesi tenis oynamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İpek Öz ise elde ettiği başarı nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirirken, Türkiye'nin en iyi sporcusu olmak istediğini aktardı.

Organizasyon, yarın yapılacak erkekler final müsabakası ile sona erecek.