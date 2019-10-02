Son Dakika Haberleri: Tenis Kulübünden Ataç'a ziyaret
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Tenis Kulübünden Ataç'a ziyaret

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Tenis Kulübünden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tenis Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.


Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öztekin, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren kulüp hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken spora ve sporcuya sağladığı katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin sporun destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuklarına çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Tenis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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