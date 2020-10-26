Tenis Ligi tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği'nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Tenis Ligi sona erdi.

Yaklaşık üç aydır kıran kırana mücadelelere sahne olan Tenis Ligi Müsabakalarında 35 kadın, 110 erkek sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Pazar günü final heyecanının yaşandığı müsabakayı İl Müdürü Kabakcı yakından takip etti. Final müsabakalarının ardından kadınlarda adını şampiyonluğa yazdıran isim Hayriye Kiper olurken, erkeklerde ise Tufan Mani oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi. İl Müdürü Kabakcı, Tenis Liginde 3 aydır ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - KAYSERİ