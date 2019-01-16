Son Dakika Haberleri: Tenis Şampiyonlarına Ödül

Tenis Şampiyonlarına Ödül

58 dakika önce

Erzurum'da yapılan Okullar arası Tenis İl Birinciliğinde madalya kazanan sporculara ödülleri verildi.

Tenis Şampiyonlarına Ödül, System.String[]
Erzurum'da yapılan Okullar arası Tenis İl Birinciliğinde madalya kazanan sporculara ödülleri verildi.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan okullar arası tenis il birinciliği müsabakaları Büyükşehir Belediyesi'nin Olimpiyat Parkı'ndaki Kapalı Tenis Kortu'nda gerçekleşti.

Tenis İl Temsilcisi Alpaslan Tozoğlu, Antrenörler Burak Tozoğlu ve Yıldırım Gündoğdu nezaretinde yapılan Tenis İl Birinciliğinde, okullarını temsil edecek olan sporcular belirlendi.

Dereceye giren sporculara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ve diğer davetlilerin katılımı ile madalyaları verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Olimpiyat Parkı Tenis Kortlarında düzenlenen Okullar arası Tenis Turnuvasında dereceye giren okulları ve sporcuları tebrik ederek, Erzurum'u grup müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de, dereceye giren sporculara, bundan sonraki şampiyonalar için başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 71 Numaralı Formayı Giyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:27:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis Şampiyonlarına Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]