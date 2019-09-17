Son Dakika Haberleri: Tenis şenliği sona eriyor
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Tenis şenliği sona eriyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği" final karşılaşması ile sona eriyor.

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Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği" final karşılaşması ile sona eriyor.


Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği", 2-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirildi. Tenis şenliğinin final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 17: 00'de Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkında oynanacak. Final karşılaşmasının ardından saat 18: 00'da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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