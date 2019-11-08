Son Dakika Haberleri: Tenis topu ile fıtık tedavisi
Son Dakika Genel Tenis topu ile fıtık tedavisi

Tenis topu ile fıtık tedavisi

8 saat önce

Tenis topu ile fıtık tedavisiSİVAS - Sivaslı masör evinde oluşturduğu muayenehanesinde tenis topu ile fıtık tedavisi yapıyor.

Tenis topu ile fıtık tedavisi

SİVAS - Sivaslı masör evinde oluşturduğu muayenehanesinde tenis topu ile fıtık tedavisi yapıyor.

Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yenisi eklendi. Sivas'ta Uğur Köse isimli masör kendi geliştirdiği bir yöntemle teniz topu kullanarak fıtık hastalarını tedavi ediyor. Acısız, ağrısız ve riski az olan tedavi yönteminden hastalar da memnun.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yetkili kurumlar tarafından verilen Masörlük sertifikası bulunan Uğur Köse, her bel ve boyun ağrısının fıtık olmayacağı gibi ağrıların sinir ve kas sıkışması olarak ikiye ayrıldığını dile getirip, "Bu yöntemlerin sadece uzmanları tarafından uygulanması gerekir. Kişilerin evlerinde kendi uygulamaları olumsuz sonuçlar doğurabilir."dedi.

Tedavi uygulamalarında hastanın durumuna göre tenis topu kullandığını belirten Köse, "Bazen topumu kullanıyordum. Topla tedaviden olumlu sonuçlar aldım. Hastalarım da memnun kaldıklarını söylediler. Bende artık top kullanmaya başladım "dedi.

Tenis topu ile tedavi olan Murat Doğan isimli hasta yaptığı açıklamada, "Yük kaldırırken kilitlenip kaldım. Termal tedavide gördüm. Ancak toplu tedaviden sonra daha çok rahatladım. Elle tedavide acı oluyor. Ancak toplu tedavide acı olmuyor."dedi.

Köse topla sinir ve kıs sıkışması bulunan bölgelere baskı uygulayarak sıkıştıkları noktadan çıkmalarını sağlıyor.

Tenis topu ile fıtık tedavisi

Sivas, Tenis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız Kahramanmaraş'ta dedikodu cinayeti! Eşi hakkında dedikodu yapan kişiyi döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:00:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis topu ile fıtık tedavisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]