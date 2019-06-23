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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

23 dakika önce

-Turnuvadan görüntüler Detaylar Turkish Airlines Antalya Open tenis turnuvası, eleme turu maçlarıyla devam ediyor.

-Turnuvadan görüntüler
Detaylar Turkish Airlines Antalya Open tenis turnuvası, eleme turu maçlarıyla devam ediyor.
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Antalya, Tenis, Spor
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