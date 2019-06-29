Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
Son Dakika Spor Haber

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

1 saat önce

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, İtalyan Lorenzo Sonego oldu.

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open, System.String[]
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, İtalyan Lorenzo Sonego oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen turnuvanın 8. gününde, teklerde dün ikinci sette yağmur nedeniyle bugüne ertelenen ikinci yarı final mücadelesinde, İtalyan Lorenzo Sonego ile 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta karşılaştı.
Kaldığı yerden devam ettirilen mücadelede 24 yaşındaki Sonego, ikinci seti de 7-6 kazandı.
İtalyan tenisçi, bugün 16 dakikada tamamlanan ve toplamda 1 saat 34 dakika süren karşılaşma sonunda korttan 2-0'lık galibiyetle ve final bileti alarak ayrıldı.
Dünya sıralamasında 75. basamakta yer alan, ilk ATP finalini yakalayan Sonego, dün oynanan ilk seti, dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan rakibine karşı 6-3 önde tamamlamıştı. İkinci set 5-5 iken ve 1 saat 18 dakika oynanan maç, sağanak nedeniyle hakem tarafından bugüne ertelenmişti.
Sonego, bugün sona ermesi planlanan turnuvanın finalinde Sırp Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:20 Kaynak: AA
Türkiye, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]