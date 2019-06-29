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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

24 dakika önce

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaşan Jonathan Erlich ve Artem Sitak, birincilik ödülü olarak 25 bin 200 avro kazandı.

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open, System.String[]
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaşan Jonathan Erlich ve Artem Sitak, birincilik ödülü olarak 25 bin 200 avro kazandı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününde Ivan Dodig-Filip Polasek ikilisiyle çiftler finalinde karşılaşan Jonathan Erlich-Artem Sitak, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip gelerek, turnuvada şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
İsrailli tenisçi Erlich, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Turnuvaya gelirken aklımızda şampiyonluk yoktu ama hedefimiz elbette kupa kazanmaktı. Çift olarak oyunumuza her zaman güvendik." diye konuştu.
Yeni Zelandalı Sitak ise "Çim kort, bizim gibi atak oyunu tercih eden tenisçiler için bir avantaj haline geliyor. Biz de bu avantajı performansımızla yukarıya taşıyarak şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:02 Kaynak: AA
Çocuk İzleme Merkezi, Türkiye, Antalya, Spor
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