Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA
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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA

1 saat önce

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, 6'ncı gün karşılaşmalarıyla devam etti.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, 6'ncı gün karşılaşmalarıyla devam etti.
Antalya'ya son şampiyon unvanıyla gelen 5 numaralı seribaşı, Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur, turnuvada Avustralyalı sporcu Jordan Thompson ile çeyrek final maçına çıktı.
Rakibine karşı ilk seti 7-5 kaybeden 27 yaşındaki Dzumhur, ikinci setin başında mağlupken midesindeki rahatsızlık nedeniyle müsabakayı yarıda bıraktı. Dzumhur, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Thompson, 1 saat 6 dakika süren mücadele sonunda yarı finale yükseldi.
Teklerdeki diğer çeyrek final karşılaşmasında, Sırp Miomir Kecmanovic, aynı ülkeden organizasyona katılan Victor Troicki karşısında 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılarak, adını yarı finale yazdırdı.
19 yaşındaki Kecmanovic, yarı finalde yarın Thompson ile karşılaşacak.
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:55 Kaynak: AA
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