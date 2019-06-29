Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı
26 dakika önce
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:28 Kaynak: AA
'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya
Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.
Sırp tenisçi, "Antalya'ya gelirken aklımda final oynama düşüncesi yoktu. Bu yükselen grafiğimi final maçında da korta yansıtıp ilk kupamı kazanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.
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