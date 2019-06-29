Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı
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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı

26 dakika önce

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.
Sırp tenisçi, "Antalya'ya gelirken aklımda final oynama düşüncesi yoktu. Bu yükselen grafiğimi final maçında da korta yansıtıp ilk kupamı kazanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:28 Kaynak: AA
Tenis, Türkiye, Antalya, Spor
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