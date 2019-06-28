Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...
1 saat önce
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:32 Kaynak: AA
'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya
Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
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