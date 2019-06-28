Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...
Son Dakika Spor Haber

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...

1 saat önce

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Tenis, Türkiye, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:49:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli -...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]