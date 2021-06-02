Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece - Son Dakika

Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları iki derece elde etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları iki derece elde etti.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasına sporcular büyük ilgi gösterdi. 28 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berkant Ateş Büyük Erkekler kategorisinde 2., Sıla Akyol ise Büyük Kadınlar kategorisinde 3. oldu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mayıs, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece - Son Dakika Spor
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