Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları iki derece elde etti.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasına sporcular büyük ilgi gösterdi. 28 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berkant Ateş Büyük Erkekler kategorisinde 2., Sıla Akyol ise Büyük Kadınlar kategorisinde 3. oldu. - KAYSERİ