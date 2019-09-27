Tenis turnuvasında şampiyonlar kupalarına kavuştu

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenen 'Efeler Belediyesi Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası' sona erdi.



Aydın Tenis Kulübü'nde 7 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada katılımcılar, yetişkinler grubunda Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler 16 - 44 yaş ve 45+ yaş, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler kategorilerinde yarıştı. Çocuklar grubunda ise 8, 9, 10, 12, 14 - 16 kategorilerinde çocuklar ter döktü.



Gerçekleşen turnuvanın ardından dün Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. Farklı kategorilerde yarışan katılımcılar, ödüllerine kavuştu.



Efeler Belediyesi ile birlikte gerçekleşen turnuvanın beraber yapılabilecek birçok projeye zemin hazırladığını dile getiren Kulüp Başkanı Osman Nuri Aydın, " İlçelerden katılan tüm tenis sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyenin katkısını hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. İlgili birim müdürlükleri turnuva ile yakından ilgilendiler. Özellikle hem üyemiz hem iyi bir tenis sever, hem de kulübümüzün üyesi Başkanımız Fatih Atay'a destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay turnuvayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Heyecanlı ve başarılı bir turnuvayı geride bıraktık. Bu turnuvayı gerçekleştiren Aydın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yönetimine ve kulüp başkanı Osman Bey'e çok teşekkür ederim. Tenisin sadece belli kesime ait olan bir spor dalı olmadığını topluma kanıtlamamız gerekiyor. Daha fazla yetenekli çocukların yetişmesi için bu alt yapıları belediye olarak gerçekleştireceğiz. Burada ise düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tesislerin Aydın'a Efeler'e yakışır bir hale gelmesi gerek. Bu nedenle tesisi büyütüp, konaklama kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Restoranı ise kente kazandırmak için mutlak çalışmalar başlatacağız" dedi.



Turnuvada derece giren sporculara verilen kupa ve madalyaların ardından ödül töreni son buldu. - AYDIN