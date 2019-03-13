Son Dakika Haberleri: Tenis: Üniversiteler Arası Tenis Ligi

Tenis: Üniversiteler Arası Tenis Ligi

34 dakika önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Ligi sona erdi.

Tenis: Üniversiteler Arası Tenis Ligi, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Ligi sona erdi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Kulüp Megasaray Otel kortlarında düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Ligi, final maçlarıyla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 130 üniversiteden ve 610 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonda 1. Lig, 2. Lig ve Süper Lig müsabakaları yapıldı.

Turnuva sonunda Süper Lig Erkeklerde Haliç Üniversitesi birinci oldu. Marmara Üniversitesi ikinciliği, Özyeğin Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise İstanbul Aydın Üniversitesi birinci olurken, Özyeğin Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Elde edilen bu sonuçlara göre, erkeklerde ve kadınlarda şampiyon olan takımlar Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) tarafından 20-28 Temmuz'da Karadağ'da düzenlenecek 2019 Avrupa Üniversiteler arası Tenis Şampiyonasında mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Türkiye, Tenis, Güncel
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