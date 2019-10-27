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Tenis: WTA Finalleri

1 saat önce

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk günündeki Kırmızı Grup maçlarında Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı, Ashleigh Barty de Belinda Bencic'i 2-1 yendi.

Tenis: WTA Finalleri, System.String[]

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk günündeki Kırmızı Grup maçlarında Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı, Ashleigh Barty de Belinda Bencic'i 2-1 yendi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 49'uncusu, Çin'in Shenzhen kentinde başladı.

2014'ten beri Singapur'da gerçekleştirilen ve bu yıl Çin'e taşınan toplam 14 milyon dolar para ödüllü sezon sonu turnuvasının ilk gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.

Organizasyonun açılış maçında 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka korta çıktı. Teklerde 3 numaralı seribaşı Osaka, 6 numaralı seribaşı Kvitova'yı 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

Barty, Bencic'e karşı kazandı

Kırmızı Grup'taki diğer tekler maçında, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 7 numaralı seribaşı Belinda Bencic karşılaştı.

Avustralyalı Barty, İsviçreli Bencic'e karşı sahadan 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Mor Grup'ta Karolina Pliskova-Elina Svitolina ve Bianca Andreescu- Simona Halep maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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