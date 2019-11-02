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Tenis: WTA Finalleri

6 saat önce

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Elina Svitolina, rakibi Belinda Bencic'in üçüncü sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesinin ardından finale yükseldi.

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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Elina Svitolina, rakibi Belinda Bencic'in üçüncü sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesinin ardından finale yükseldi.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, yarı finalde dünya 7 numarası İsviçreli Belinda Bencic ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Bencic, ilk seti 7-5 alırken, ikinci seti 6-3 kazanan Svitolina, skoru 1-1'e getirdi. Bencic, üçüncü sette 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve Svitolina, turnuvada finale yükselen ilk tenisçi oldu.

Turnuvanın son şampiyonu Svitolina, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Karolina Pliskova arasındaki karşılaşmanın galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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