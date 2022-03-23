TENİSÇİ ELİF İLKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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TENİSÇİ ELİF İLKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

23.03.2022 15:13

KIRKLARELİ'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden milli tenis sporcusu Cem İlkel'in kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Elif İlkel Zincirlikuyu Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KIRKLARELİ'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden milli tenis sporcusu Cem İlkel'in kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Elif İlkel Zincirlikuyu Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli TEM dün meydana gelen kazada içinde milli tenisçi Cem İlkel'in kız kardeşi Elif İlkel (24)'in de bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Yaralanan İlkel ve beraberindeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif İlkel ilk olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından İlkel, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elif İlkel için bugün öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende babası Şükrü İlkel, annesi Ayda İlkel ile kardeşleri mili sporcular Cem İlkel ve Berk İlkel taziyeleri kabul etti. Törene ailesi ve sevenlerinin yansı sıra çok sayıda sporcu da katıldı. Eski Galatasaray Başkanı iş insanı Faruk Süren ile ressam Bedri Baykam aileye taziye dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Elif İlkel'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

TENİSÇİ ELİF İLKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TENİSÇİ ELİF İLKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TENİSÇİ ELİF İLKEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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