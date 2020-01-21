Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi - Son Dakika Dünya

Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi

6 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası maçında hakem, Fransız tenisçi Elliot Benchetrit'nin molada muzunu top toplayıcıya soydurmasına izin vermedi.

Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi, System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası maçında hakem, Fransız tenisçi Elliot Benchetrit'nin molada muzunu top toplayıcıya soydurmasına izin vermedi.

CNN'in haberine göre, maçta top toplayıcı olarak görev yapan bir kız çocuğu, 21 yaşındaki tenisçiye muz uzattı.

Benchetrit, parmaklarındaki yara bandını göstererek muzu top toplayıcının soymasını istedi. Bu sırada hakem John Blom, devreye girerek tenisçiye muzu kendisinin soyması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Benchetrit top toplayıcının elinden aldığı muzu ağzıyla soymaya çalıştı, sonra da meyveyi soymadan çantasının üzerine bıraktı.

Olayla ilgili Alex Theodoridis adlı kullanıcı tarafından Twitter'da yayımlanan videonun altındaki yorumlarda, tenisçinin davranışı eleştirildi.

'Köle muamelesi'

Bazı kullanıcılar, müdahalesini yerinde buldukları hakemi överken, birçok kişi dünya sıralamasında 231'nci sırada olan tenisçiye "Sen kendini ne sanıyorsun?" dedi.

Bazı kullanıcılar, tenisçinin top toplayıcıya "köle muamelesi" yaptığını öne sürerken, bazı yorumlarda ise abartılacak bir şey olmadığı savunuldu.

Hakemle tenisçi arasında yaşanan gerginliğin ardından devam eden karşılaşmada, Benchetrit, Dmitry Popko'yı 2-1 yendi.

Avustralya, Tenis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:15 
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