Son Dakika Haberleri: Tenisçiler Gaziantep'te
Son Dakika Spor Haber

Tenisçiler Gaziantep'te

1 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te sürüyor.

Tenisçiler Gaziantep'te, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te sürüyor.

19 Ağustos Pazartesi günü başlayan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamındaki müsabakalar, Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda devam ediyor.

19 şehirden kente gelen ve 61 takımdaki yaklaşık 400 sporcu, 24 Ağustos'taki final maçlarıyla organizasyonu tamamlayacak.

Turnuva Direktörü Fırat Balkis, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2'şer yıldır Ağrı, Batman, Erzurum ve 1 yıl da Malatya'da turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Bu sene 8'incisi düzenlenen turnuvayı Gaziantep'te yaptıklarını anımsatan Balkis, Gaziantep'in kendilerine çok iyi bir ev sahipliği yaptığını söyledi.

Organizasyon için kent yöneticilerine teşekkür eden Balkis, bundan sonraki turnuvaları da Gaziantep'te yapmak istediklerini belirtti.

Turnuvanın en küçük sporcusu olan Ecem Yaren Kılınç (13) ise Adıyaman'dan katıldığını ve kendisinden büyük sporcularla maç yaptığını, hepsini de kazandığını söyledi.

Tenisi profesyonel olarak yapmak istediğini belirten Kılınç, Gaziantep'teki turnuvada puanını yükseltip bir sonraki turnuvaya gitmek istediğini kaydetti.

Gaziantep, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenisçiler Gaziantep'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]