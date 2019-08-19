Son Dakika Haberleri: Tenisçiler Gaziantep'te buluştu
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Tenisçiler Gaziantep'te buluştu

1 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te başladı.

Tenisçiler Gaziantep'te buluştu, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te başladı.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Doğu Ligi organizasyonu açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te çok güzel bir tenis kompleksinin oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Federasyon olarak tenisin herkes tarafından oynanabilecek bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalı olduğunu göstermek istediklerini anlatan Durmuş, "Tenisin sadece zenginlerin oynayabildiği değil, parasız da oynanabilecek bir spor dalı olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.
8 yıl önce organizasyon sayesinde raketi eline alanların bugün Gaziantep'te sporcu veya eğitmen olarak bulunduğuna dikkati çeken Durmuş, şöyle konuştu:
"Dünyanın en iyi sporcusunu Türkiye'den çıkarabilecek inanca sahip bir ekibiz. Bugün sizlerle beraberiz. Bu organizasyona ilk kez katılan gençlerimize seslenmek istiyorum; büyükleriniz, sporcularınız ve antrenörleriniz sayesinde bugün kortlara çıkabilme imkanı bulacaksınız. Onların tavsiyelerine kulak verin ve geleceğin sporcuları olma yolunda ilerleyin."
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise organizasyona ev sahipliği yapan tesisin eski Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek'in destekleriyle hayata geçirildiğini hatırlatarak, organizasyona katılan sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını söyledi.
Şahin, sporda kaybedenin olmayacağını belirterek, Gaziantep'i yükselen bir spor şehri haline getirmek için bu tür organizasyonları çok önemsediklerini kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 19 ilden 63 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda başladı.
Organizasyon 24 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek.
Gaziantep, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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