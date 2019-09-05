Son Dakika Haberleri: Tenisçiler "Zafer Kupasında" çarpıştı
Son Dakika Spor Haber

Tenisçiler "Zafer Kupasında" çarpıştı

1 saat önce

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Tenisçiler

Zonguldak Tenis Deniz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası" düzenlendi.


Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası" yapıldı. Merkez il ve ilçelerden onlarca sporcu katıldı. 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası 20 + tek erkekler, 20 + tek bayanlar, 20+ çift bayanlar, 20 + çift erkekler ve 20+ karışık çiftler olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirildi.


Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalar sonunda karışık çiftlerde Özlem- Salih Yıldız çifti şampiyon olurken, Gülay Ertürk-Süleyman Gezer çifti ikinci olma başarısı gösterdi. Tek bayanlarda Engin Mocan birinci, Özlem Yıldız ikinci, tek erkeklerde Murat Hut birinci, Süleyman Gezer ikinci oldu. Çift bayanlarda Zeynep Yıldız-Gülay Ertürk birinci, Gülüşan Alkılıç-Gülşen Güçlü çifti ikinci oldu. Çift erkeklerde Rahmi Üder-Berke Sarıçam çifti birinci olurken, Salih Yıldız-İlyas Çep çifti ise ikinci oldu. Turnuvanın sonunda dereceye girin sporculara kupalarını Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep, Asbaşkan Rahmi Üder ve Tenis İl Temsilcisi Murat Hut verdi. - ZONGULDAK

Zafer Haftası, Zonguldak, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi! Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:11:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenisçiler "Zafer Kupasında" çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]