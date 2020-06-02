Tenisin kadın şampiyonlarından George Floyd'un öldürülmesine tepki - Son Dakika

Tenisin kadın şampiyonları, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Japon tenisçi Naomi Osaka, "Sana olmuyorsa hiç yaşanmıyor demek değildir." ifadesini kullandı.

"Sessiz kalmanın ihanet olduğu bir dönem" olduğunu belirten Osaka, "Silahsız bir adamın öldürülmesi hakkında paylaşımda bulunmadan yağmalamalar hakkında paylaşımda bulunmak." eleştirisini getirdi.

ABD'li tenisçi Serena Williams ise bir video paylaşarak "Amerika'da hiç bir problem yokmuş gibi davranma. Irkçılığa görmezlikten gelme." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Amerikalı genç yıldız Coco Gauff ise, "Kendi sosyal medya hesabımı her zaman dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanacağıma söz veriyorum." açıklamasını yaptı.

Gauff, "Sessiz kalmak zalimin tarafını seçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.