Son Dakika Haberleri: Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K kalitesinde
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Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K kalitesinde

1 saat önce

Turkcell TV+, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı, Türkiye'de ilk kez 4K Ultra HD olarak yayınlayacak.

Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K kalitesinde, System.String[]
Turkcell TV+, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı, Türkiye'de ilk kez 4K Ultra HD olarak yayınlayacak.
Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin en çok izlenen dijital tv platformu TV+, sporun en iyisini sunmaya devam ediyor.
Turkcell TV+, tenisin en eski turnuvası, en prestijli organizasyonlarından Wimbledon Tenis Turnuvası'nı, Türkiye'de ilk kez 4K Ultra HD formatında yayınlayacak. Platform içerisinde açılan 104. Kanal Eurosport 4K kanalıyla Wimbledon heyecanı en yüksek kalitede izlenebilecek.
Bunun yanında TV+'ta bulunan Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından da turnuva heyecanı takip edilebilecek. 1 Temmuz'da başlayacak olan turnuva, 14 Temmuz'da sona erecek.
1877'den beri düzenlenen Wimbledon, tenisin en prestijli ve en eski turnuvası olarak önemini koruyor. Çim kortta oynanan müsabakalar tenisin en önemli yıldızlarını karşı karşıya getiriyor. Bu yıl da kariyerinin sonlarında olmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Roger Federer, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak görkemli dönüş yapan Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic erkeklerde, Japon Naomi Osaka, ABD'li Serena Williams ve Ashleigh Barty de kadınlarda görkemli turnuvanın favorileri olarak mücadele edecek.

Dünyanın sporu TV+'ta izleniyor
Bünyesinde 15 spor kanalı bulunduran TV+'ta ayrıca NBA, İngilter Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, NCAA Basketbol Ligi, Juventus TV, Roma TV, Amerikan Futbol Ligi MLS, ATP 250 Tenis turnuvaları, atletizm Diamond League, World Superbike, dövüş etkinlikleri, tenis dünyasının merakla beklediği Grand Slam'ler, WTA, DTM, Moto GP, Fransa Bisiklet Turu, Formula 1 gibi içerikler ve daha fazlası cepte, tablette 9,90 TL, evde 29,90 TL'den başlayan fiyatlarla izlenebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:41 Kaynak: AA
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Tenis, TV, Ekonomi
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