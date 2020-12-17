Teniste 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası sona erdi

İller, Bölgeler ve Final müsabakaları olmak üzere üç aşamada gerçekleşen 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 104 erkek, 103 kadın takımı olmak üzere toplamda 771 sporcu başvuruda bulundu.

Covid-19 önlemleri kapsamında 14-16 Aralık 2020 tarihleri arasında Global Spor Kulübü kortlarında final aşaması düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluğu ENKA Spor Kulübü göğüslerken, kadınlarda ikinci Avrupa Yakası Tenis Kulübü, erkeklerde ikinci ise Bülent Duran Tenis Spor Kulübü oldu. Final karşılaşmasında kadınlarda ENKA Spor Kulübü, Avrupa Yakası Tenis Kulübü'nü 3-0, erkeklerde ENKA Spor Kulübü, Bülent Duran Tenis Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, Bülent Duran Tenis Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek, erkeklerde ise Muğla Tenis Kulübü, Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: "ŞAMPİYONAMIZ YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ"Dereceye giren bütün takımları tebrik eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu salgın sürecinde bütün önlemleri alarak üç aşamada büyük bir şampiyona gerçekleştirdik. Şampiyonanın ilk aşaması 19 ilimizde 80 erkek, 77 kadın takımının katılımıyla eş zamanlı düzenlendi, bu gelişme tenisin ülkemizin her yerinde oynanabilir bir spor haline gelmesi anlamında da bizleri oldukça mutlu etti. 104 erkek, 103 kadın takımı ve 771 sporcunun başvurduğu şampiyonamız yoğun bir katılımla gerçekleşti, kulüplerimiz bu anlamda fazlasıyla istekli. Sporcularımız salgın döneminde de antrenman çalışmalarına azimle devam ettiler ve şampiyonamızda takımlarını en iyi şekilde temsil ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonamız ülkemiz tenisinin geleceği altyapı sporcularımızın kendini geliştirme fırsatı da bulduğu oldukça önemli bir organizasyon. Katılım gösteren kulüplerimize, sporcularımıza, sporcu ailelerine ve şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.